POL-PDNW: Ablenkung mit fatalen Folgen

Das Radio während der Fahrt zu bedienen führte am frühen Abend des 11.10.2021 in Höhe der Einfahrt zum Geinsheimer Sportplatz zu einem Verkehrsunfall. Ein aus dem Raum Karlsruhe stammender, 25-jähriger Fahrzeugführer fuhr infolge der Ablenkung auf einen verkehrsbedingt stehenden PKW auf, welcher von einem 44-Jährigen aus dem Bereich Germersheim geführt wurde. Durch den Aufprall wurden beide Fahrer teils schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abschleppt werden. Der Verkehrsunfall verursachte in beide Fahrtrichtungen erheblichen Rückstau, welchen einige Fahrer zum Anlass nahmen, den angrenzenden Landwirtschaftsweg unerlaubt zu befahren.

