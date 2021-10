Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Gewalt in engen sozialen Beziehungen, alkoholisierter Mann schlägt Frau und beleidigt Beamte

Neuleiningen, Mittelgasse - 10.10.2021, 23:50 Uhr (ots)

Die PI Grünstadt wurde über einen alkoholisierten Mann informiert, der vor der Wohnungstür stehe und aggressiv sei. Die 51-jährige Geschädigte gab an, zuvor auch von ihm geschlagen worden zu sein. Die Beamten trafen den 55-Jährigen an. Dieser war unkooperativ und beleidigte die Beamten während der Maßnahmen. Er hatte auch das Auto der 51-Jährigen beschädigt. Der 55-Jährige wurde bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

