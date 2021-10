Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pkw umgekippt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Unbekannte Täter kippten in der Nacht auf den Sonntag, 10.10.2021, einen Pkw auf die Seite. Der Pkw war an der Festwiese geparkt und wurde an der Fahrerseite nicht unerheblich beschädigt, Schaden ca. 1500EUR. Die Polizei bittet um Mitteilung von Zeugen, welche verdächtige Personen beobachtet haben.

