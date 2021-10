Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an BMW

Haßloch (Pfalz) (ots)

In der Nacht von Samstag, den 09.10.2021 auf Sonntag, den 10.10.2021, kam es kurz nach Mitternacht in der Haßlocher Neugasse zu einer Sachbeschädigung am Außenspiegel eines weißen 3er BMW. Eine Anwohnerin sah zwei Personen, die in Richtung Kirchgasse flüchteten. Die Personen konnten trotz Fahndung nicht mehr gestellt werden. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen unter Tel. 06324-9330 oder per eMail unter pihassloch@polizei.rlp.de

