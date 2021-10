Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pedale verwechselt und an Hauswand gefahren

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 86jähriger Pkw-Fahrer aus Neustadt befuhr am 09.10.2021, gg. 10:30 Uhr, die Robert-Stolz-Straße in Richtung Rosengarten. An der Einmündung zur Mußbacher Landstraße wollte er nach rechts einbiegen. Hier verwechselte der Mann das Gaspedal mit der Bremse, fuhr über den Kreuzungsbereich und kollidierte mit der gegenüberliegenden Hausfassade. Die 78jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Glücklicherweise verfehlte der Fahrer knapp eine Fußgängerin, welche gerade die Fahrbahn überquerte. Der Pkw wurde abgeschleppt und die Fahrbahn musste für ca. 30 Minuten halbseitig gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern an.

