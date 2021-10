Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verletzte Person nach Verkehrsunfall mit Wildschwein

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 09.10.2021, gg. 23:30 Uhr, befuhr ein 34jähriger aus Neustadt, die B39 von Speyer kommend in Fahrtrichtung Neustadt. Ca. 400 Meter vor dem Sportplatz Geinsheim querte ein Wildschwein die Fahrbahn und kollidierte mit dem Pkw. Der Zusammenstoß war so heftig, dass die Airbags auslösten und der Pkw-Führer die Kontrolle verlor. Er kam von der Fahrbahn ab und letztendlich auf dem angrenzenden Radweg zum Stehen. Die 32jährige Beifahrerin verletzte sich leicht, zwei weitere Mitfahrer, sowie der Fahrer blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden (ca. 10000 EUR). Das Wildschwein erlag seinen Verletzungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell