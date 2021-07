Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Dauerregen in Bergisch Gladbach: Feuerwehr und Abwasserwerk im verstärkten Einsatz

Bergisch Gladbach (ots)

Noch ist das vorausgesagte Unwetter noch nicht in voller Wucht über Bergisch Gladbach hereingebrochen. Trotzdem sind bereits jetzt alle städtischen Stellen im Einsatz, die mit Gefahrenabwehr im Zusammenhang mit Hochwasser und Überflutungen zu tun haben.

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach ist mit tatkräftiger Hilfe mehrerer ehrenamtlicher Einheiten aktiv, um Überschwemmungen zu beseitigen, Barrieren zu bauen und vollgelaufene Keller abzupumpen. Die Einsatzorte sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt; hier gibt es keine nennenswerten Schwerpunkte. Auch das Technische Hilfswerk mit seinem Ortsverband Bergisch Gladbach leistete bereits Unterstützung, etwa bei der Errichtung einer Sandsack-Barrikade.

Auch das städtische Abwasserwerk trifft Vorsorge, um Kanäle und Bäche von Hindernissen freizuhalten. Drei Fahrzeuge der Gewässerunterhaltung sind im Einsatz, um die Rechen an den Bachunterführungen im Stadtgebiet freizuhalten. Ebenso werden die Sinkkästen an den Straßen und Plätzen auf Verschmutzungen und Verstopfungen überprüft, um ein reibungsloses Ablaufen der Wassermassen von den befestigten Flächen zu gewährleisten. Noch sind die meisten Gewässer im Stadtgebiet zwar gut gefüllt, aber nicht übergelaufen.

Dringende Bitte: Häuser sichern, Grundstücke freiräumen

Mehr Vorsorge kann zurzeit von Seiten der Stadt nicht getroffen werden. Aber auch Bürgerinnen und Bürger können ihren Beitrag leisten: So werden Grundstückseigentümer dringend gebeten, alle in der Nähe von Gewässerläufen abgelegten Gegenstände, die weggespült werden könnten, aus der Hochwasserzone zu entfernen. Außerdem sollten vorhandene Sicherungsanlagen gegen Hochwasser einsatzbereit sein bzw. gefährdete Einrichtungsgegenstände so weit wie möglich hochwassersicher gestellt werden.

