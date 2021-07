FW-GL: "Woche des Impfens": Mobiles Testzentrum der Feuerwehr wird zum mobilen Impfzentrum

Feuerwehr Bergisch Gladbach

Das Gesundheitsministerium des Landes NRW hat die "Woche des Impfens" ausgerufen - Bergisch Gladbach ist mit von der Partie. Nachdem der Rheinisch-Bergische Kreis bereits Impfen ohne Termin in seinem Impfzentrum anbietet, hat nun auch die Bergisch Gladbacher Feuerwehr ihr mobiles Testzentrum zu einem mobilen Impfzentrum aufgerüstet. Ab dem kommenden Mittwoch (14. Juli) kann bis auf weiteres an den bekannten Standorten zusätzlich zum Testangebot auch eine Impfung gegen COVID-19 verabreicht werden.

Die Stadt Bergisch Gladbach hat am 12. Juli vom Rheinisch-Bergischen Kreis den Auftrag erhalten, im Rahmen der "Woche des Impfens gegen COVID-19" beim Ausbau der Impfkapazitäten Unterstützung zu leisten. Neben dem Impfzentrum des Rheinisch-Bergischen Kreises sowie den Haus- und Betriebsärzten besteht nun auch die Möglichkeit, ohne vorherige Terminvereinbarung an den bekannten Standorten und Uhrzeiten des mobilen Testzentrums von GL Service und Feuerwehr eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff von BioNTech und Moderna zu erhalten.

Für Thore Eggert, Leiter des Stabes für Außergewöhnliche Ereignisse (SAE) der Stadt, ist es keine Frage, dass die Stadt hier die Kreisverwaltung unterstützt: "Das Team der Feuerwehr hat bereits bei zwei Aktionen dieser Art Erfahrung gesammelt und gezeigt, was es zu leisten vermag. Ganz großen Dank an die Kollegen, die immer wieder kurzfristig und mit großem Einsatz solche Aktionen organisieren, und auch an Impfarzt Dr. Hinzmann, der wieder mit dabei ist."

Das Impfangebot richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger - nicht nur aus Bergisch Gladbach - ab dem 16. Lebensjahr, die bislang keine Gelegenheit hatten, sich impfen zu lassen (für nicht Volljährige ist das Einverständnis eines/einer Erziehungsberechtigten erforderlich). Bürgermeister Frank Stein hält dies für einen wichtigen Schritt, die Pandemie nachhaltig zu bekämpfen: "Besonders die jungen Leute müssen jetzt dringend ein Angebot erhalten, um die bislang größten Impflücken in der Stadtbevölkerung zu schließen. Ich bin sehr froh, dass wir in Bergisch Gladbach - jetzt wo ausreichend Impfstoff vorhanden ist - den Rheinisch-Bergischen Kreis unterstützen können, allen Altersgruppen ohne Priorisierung und Termin die begehrte Spritze zu ermöglichen."

Wo kann ich mich mobil impfen lassen? Standorte des mobilen Testzentrums

Die Termine und Standorte des mobilen Testzentrums bleiben in der laufenden Woche (14. Bis 17. Juli) zunächst unverändert. Ab der kommenden Woche sollen die Standzeiten verlängert und ggf. die Örtlichkeiten auch angepasst werden. Stets aktuelle Informationen bietet das Internet unter https://www.bergischgladbach.de/corona-mobiles-testzentrum.aspx

Die Standorte und -zeiten für die laufende Woche:

Mittwoch 09:00 bis 14:00 Uhr:

Schildgen, Auguste-und-Fritz-Fuchs-Platz

Donnertag 09:00 bis 14:00 Uhr:

Sand, Edeka Hetzenegger, Herkenrather Str. 70

Freitag 09:00 bis 10:30 Uhr:

Herrenstrunden, Parkplatz an der Kirche, Herrenstrunden 32

Freitag 11:00 bis 12:00 Uhr:

Bärbroich, Parkplatz an der Kirche, Bärbroich 13-15

Freitag 12:30 bis 14:00 Uhr:

Moitzfeld, vor der Kirche, Moitzfeld 65

Samstag 09:00 bis 14:00 Uhr:

Stadtmitte, Parkplatz Kaufland, Refrather Weg 1

Wichtig: Personalausweis mitbringen! Ein Impfpass muss nicht zwingend vorgelegt werden; er kann am Mobil ausgestellt werden. Der Termin zur Zweitimpfung wird ebenfalls vor Ort festgelegt; er findet in der Regel vier Wochen später statt, wahlweise mobil oder im Impfzentrum.

Auch Impfungen in den Nachbarkommunen geplant

Der Rheinisch-Bergische Kreis wird in Kooperation mit der Feuerwehr der Stadt Bergisch Gladbach in Kürze ein weiteres mobiles Impfteam einsetzen und in allen Kommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises ein Impfangebot zur Verfügung stellen. Es wird jeweils an einem Tag der Woche an einem zentralen Standort in den Städten und Gemeinden für Impfungen zur Verfügung stehen. Die genauen Standorte und Zeiten werden kurzfristig bekanntgegeben.

