Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Rabiater "Ex" - Autoschlüssel sichergestellt

Grünstadt, Schlesingerstraße - 10.10.2021, 05:30 Uhr (ots)

Die 48-jährige Geschädigte wandte sich hilfesuchend an unsere PI, weil es wegen der Trennung "Stress" gab und sie von ihrem "Ex" gegen einen Türrahmen gestoßen wurde. Die Beamten fanden den 53-Jährigen in der Wohnung des Opfers vor. Die 48-Jährige hatte Blessuren am Oberarm und klagte über Kopfschmerzen. Gegen den 53-Jährigen wurde eine Gewaltschutzverfügung erlassen - er wurde der Wohnung verwiesen. Aufgrund seiner Alkoholisierung (lt. Test über 1,3 Promille) wurde sein Autoschlüssel sichergestellt, um ein Wegfahren zu verhindern.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell