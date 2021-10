Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Elektroschrott entwendet

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Unbekannte haben sich am 12.10.21, gegen 20:30 Uhr an einem Abfallcontainer für Elektroschrott, der zu einem Einkaufsmarkt im Weinstraßenzentrum gehört, zu schaffen gemacht. Sie wurden von einer Zeugin dabei beobachtet, wie sie Elektrogeräte aus dem Container in einen LKW mit polnischer Zulassung luden. Trotz sofortiger Fahndung konnten keine weiteren Hinweise auf die Täter erlangt werden. Gegenwärtig ist nicht bekannt, in welchem Ausmaß Geräte entwendet wurden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell