Polizei Düren

POL-DN: Randalierer beschädigten Autos

Jülich (ots)

In der Innenstadt von Jülich wurden am Abend des 10.11.2021 an insgesamt sieben Fahrzeugen Scheiben eingeschlagen.

In der Zeit von 20:00 Uhr bis 03:00 Uhr wandten sich Pkw Nutzer an die Polizei Jülich, um Anzeigen wegen Sachbeschädigung an ihren Autos zu erstatten. An den Pkw, die in den Straßen Aachener Straße, Bongardstraße und An der Promenade abgestellt waren, wurden Seitenscheiben beziehungsweise Heckscheiben eingeschlagen. Aus keinem der Fahrzeuge wurde etwas entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Jülich unter 02421 949-8611 oder außerhalb der Geschäftszeiten unter 02421 949-6425 zu melden.

