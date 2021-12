Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Grober Unfug mit rohen Eiern

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Groben Unfug haben sich einige Kinder am frühen Sonntagabend in der Hochspeyerer Straße erlaubt. Gegen 18.15 Uhr meldete eine Zeugin, dass die Kinder Eier in den Hausflur und gegen die Fassade eines Mehrparteienhauses werfen würden. Außerdem leerten sie den Inhalt eines "gelben Sacks" auf der Treppe des Anwesens aus. Anschließend seien die Kinder in Richtung Kirche davongerannt.

Es soll sich um drei Jungs im Alter von etwa 10 Jahren gehandelt haben. Einer davon hätte auffällig lockiges Haar gehabt. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Ob ein Schaden entstanden ist, muss noch geklärt werden. |cri

