Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0852--Trickdieb gibt sich als Wasserwerker aus--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, OT Lesum, Auf dem Halm Zeit: 19.11.21, 13.30 Uhr

Am Freitag gab sich in Lesum ein Trickdieb als Wasserwerker aus und erbeutete so wertvollen Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen und warnt vor dem weiteren Auftreten solcher Kriminellen.

Der falsche Wasserwerker klingelte Freitagnachmittag an der Wohnungstür einer 78 Jahre alten Frau in der Straße Auf dem Halm in Lesum. Die Seniorin ließ den angeblichen Handwerker in die Wohnung, da er einen möglichen Wasserrohrbruch begutachten wollte. Während die Seniorin in der Küche die Wasserhähne Auf- und Zudrehen sollte, durchsuchte der Fremde unbemerkt sämtliche Räume. Anschließend flüchtete er mit einer Schatulle mit wertvollem Goldschmuck.

Der Dieb soll ca. 25 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß und schlank sein. Er trug zur Tatzeit einen blauen Parka und eine Jeanshose. Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Telefonnummer 0421 362-3888.

Die Polizei warnt vor dem erneuten Auftreten. Geben Sie Kriminellen keine Chance, lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Verschließen Sie Ihre Wohnungstür und überprüfen selbst Ihren Wasseranschluss bzw. informieren Sie sich direkt bei den Stadtwerken.

Wenn Sie im Zweifel sind, ziehen Sie einen Bekannten wie zum Beispiel einen Nachbarn hinzu. Mehr Hinweise und Ansprechpartner gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, Telefon (0421) 362-19003 oder unter www.polizei.bremen.de . Rufen Sie bei verdächtigen Situationen die Polizei unter dem kostenlosen Notruf 1110.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell