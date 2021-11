Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0850 --Mann in Wohnung ausgeraubt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bürgermeister-Smidt-Straße Zeit: 18.11.2021, 23:30 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben zwei Unbekannte einen 65 Jahre alten Mann in seiner Wohnung in der Bahnhofsvorstadt ausgeraubt. Dabei bedrohten sie ihn mit einem Messer und einer Schusswaffe. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:30 Uhr wollte der 65-Jährige seine Wohnung in der Bürgermeister-Smidt-Straße betreten, als er von zwei Personen in seine Räume gedrängt und zu Boden gebracht wurde. Dabei erhielt er auch Faustschläge ins Gesicht. Die Unbekannten fesselten und schrien ihn an. Einer der Männer hielt ihm eine Schusswaffe an den Kopf und drohte ihm mit dem Tod. Der andere bedrohte ihn mit einem Messer. Die Männer durchwühlten seine Wohnräume und raubten zwei seiner teuren Armbanduhren der Marke Rolex, zwei Handys und eine Brieftasche. Bei dem Vorfall wurde er leicht verletzt und zeigte den Raub bei der Polizei an. Die Ermittlungen dauern an.

Die Männer wurden wie folgt beschrieben: Einer der Räuber soll 1,90 Meter groß und kräftig gewesen sein. Bekleidet war er mit einem Jogginganzug. Der andere war kleiner, circa 1,70 Meter groß und hatte ebenfalls einen Jogginganzug an.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Beobachtungen in der Bürgermeister-Smidt-Straße gemacht? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

