Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Faustschlag gegen den Kopf

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr kam es in einer Shisha-Bar in Waldfischbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen. Ein 19-jähriger schlug einem 21-jährigen mit der Faust gegen den Kopf und versuchte auch diesem gegen den Kopf zu treten. Der junge Mann wurde durch den Angriff leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall, da die Gäste in der Bar offenbar nichts davon mitbekommen haben. /piwfb

