Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrzeugführer greifen zum Handy während der Fahrt

Donsieders (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde im Bereich der Biebermühle / B270 durch Beamte der Polizei Waldfischbach-Burgalben eine Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt "verbotswidrige Handynutzung" durchgeführt. Gerade die Handynutzung während der Fahrt wirkt sich negativ auf die Aufmerksamkeit der Fahrzeugführer aus, was oftmals zu gefährlichen Verkehrssituationen oder gar Verkehrsunfällen führt. Von circa 20 kontrollierten Fahrzeugführern wurden insgesamt sieben Fahrzeugführer festgestellt, die das Handy verbotswidrig während der Fahrt benutzt hatten. Allesamt wurden entsprechend beanzeigt und müssen mit einem Bußgeld, sowie einem Punkt in Flensburg rechnen. /piwfb

