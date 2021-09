Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Am 24.09.2021 kam es um ca. 18:40 Uhr im Einmündungsbereich Bauwerkerstraße / Dr. Ehrensberger Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten. Eine 26-jährige Frau wollte mit ihrem Ford Fiesta von der Bauwerkerstraße aus nach links in die Dr. Ehrensberger Straße abbiegen. Der 46-jährige Nutzer eines Volvos befuhr die Dr. Ehrensberger Straße aus Richtung Geschwister-Scholl-Allee kommend in Richtung Saarlandstraße. An der Einmündung zur Bauwerkerstraße missachtete er die Vorfahrt des Ford Fiestas, wodurch es zum Unfall kam. Die junge Frau wurde bei der Kollision leicht verletzt, der Volvo musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 6000 Euro. |PIZW

