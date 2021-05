Polizei Braunschweig

POL-BS: Autodieb flüchtet über die A2

Braunschweig (ots)

Lüneburg / AS Rennau / Everingen

04.04.2021, 03.26 Uhr

Die Autobahnpolizei Braunschweig konnte einen Autodieb stellen. Das Fahrzeug wurde zuvor in Lüneburg entwendet.

Am frühen Dienstagmorgen wollte eine Streife der Autobahnpolizei Braunschweig ein Fahrzeug auf der A 2 kontrollieren. Der Fahrer des BMW M2 tat zunächst so, als ob er an der Anschlussstelle Rennau anhalten würde, beschleunigte dann aber stark. Mit bis zu 240 km/h flüchtete das Fahrzeug Richtung Osten. Mehrere Funkstreifenwagen der Autobahnpolizei Braunschweig folgten dem BMW bis Helmstedt. Hier verließ der BMW die Autobahn und flüchtete mit bis zu 180 km/h über diverse Landstraßen. Kurz vor der Ortschaft Everingen fuhr der BMW in ein Waldstück und bremste stark ab. In dieser Situation mussten die verfolgenden Funkstreifenwagen ebenfalls eine Vollbremsung durchführen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß. Zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt und zwei Funkstreifenwagen beschädigt. Der Fahrer flüchtete nun zu Fuß in den Wald, konnte aber schnell eingeholt und festgenommen werden. Es handelte sich um einen 32-jährigen Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Zwischenzeitlich stellte sich heraus, dass der BMW gegen 02.00 Uhr im Schnuckenweg in Lüneburg entwendet wurde. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Dem 32-Jährigen wurde in Haldensleben eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen besonders schwerem Kraftfahrzeugdiebstahls, Hehlerei, eines illegalen Kraftfahrzeugrennens und Trunkenheit im Straßenverkehr.

