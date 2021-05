Polizei Braunschweig

POL-BS: Pressetermin im Zusammenhang mit der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion sicher.mobil.leben - Vorstellung der Aktion "HelmFahrräder"

Braunschweig (ots)

Braunschweig

05.05.2021, 14:00 Uhr

Im Rahmen der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion sicher.mobil.leben hat die Polizeiinspektion Braunschweig, neben anderen Aktionen, gemeinsam mit ihren regionalen Kooperationspartnern, der Verkehrswacht, der Volkshochschule (VHS) und der Heinrich-Büssing-Berufsschule für Technik in Braunschweig 11 bunte "Helmfahrräder" mit dem Slogan "Hut ab - Helm auf!" hergestellt. Diese sollen im gesamten Stadtgebiet aufgestellt und so als sichtbarer Begleiter für unsere Helmkampagne fungieren. Die Vorstellung der "Helmfahrräder" erfolgt am 05.05.2021 um 14:00 Uhr vor der Thüringer Venus im Museumspark in Braunschweig. Vertreter der Polizei sowie der Kooperationspartner werden vor Ort sein. Um einen coronakonformen Ablauf zu garantieren, bitten wir Medienvertretende sich unter pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de vorab kurz anzumelden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell