Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unbekannte zünden Feuerwerkskörper

Zeugen gesucht

Klein-Netterden (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (13. Juni 2021) gegen 00:40 Uhr wurden Anwohner eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Speelberger Straße von lautem Knallen und den folgenden tierischen Lauten aus den eigenen Stallungen geweckt. Offensichtlich hatten unbekannte Täter auf der Höhe des Hofs eine Feuerwerksbatterie gezündet und einzelne Feuerwerkskörper auf das Grundstück geworfen. Als die Anwohner im Stall nachsahen, fanden sie eine verendete Kuh. Vermutlich durch den Lärm in Panik geraten, brach sich das Tier an einem Einstellgitter das Genick. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell