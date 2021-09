Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Sportheim

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen von Freitag auf Samstag gewaltsam in das Sportheim des SV Burgalben beziehungsweise in die dortigen Verkaufsbuden ein. Mit Hebelwerkzeugen wurden Vorhängeschlösser aufgebrochen und zerstört. Dem oder den Tätern fiel aber nur eine Propangasflasche in die Hände, die sie als mitnehmen konnten. Sollten Zeugen verdächtige Beobachtungen im Bereich des Sportheims gemacht haben, sollten diese der Polizei in Waldfischbach-Burgalben mitgeteilt werden. /piwfb

