Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Birkweiler - Vorfahrt missachtet

Birkweiler (ots)

Am 02.02.2022 befuhr der 22-jährige Opel-Fahrer gegen 18:50 Uhr die B10 in Fahrtrichtung Pirmasens und wollte diese an der Abfahrt Birkweiler verlassen. Der 28-jährige Ford-Fahrer wollte seinerseits auf die B10 in Höhe Birkweiler in Richtung Pirmasens auffahren. Im Einmündungsbereich missachtete der Ford-Fahrer die Vorfahrt des bevorrechtigen Opel-Fahrers, sodass es zum Zusammenstoß kam. Es entstand Schaden in Höhe von circa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Der Ford-Fahrer wird sich nun auf ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderkartei einstellen müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell