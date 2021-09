Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am Mittwoch, den 01.09.2021, um 10:35 Uhr kam es auf der B 51 im Auffahrtsbereich zur A 60 in Richtung Wittlich zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Der aus Richtung Bitburg kommende, unfallverursachende Pkw wechselte unvermittelt vom rechten auf den linken Fahrstreifen, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Hierdurch kam es zu einem Auffahrunfall zwischen den dort befindlichen drei Pkw. Zwei der Fahrzeugführer wurden leicht verletzt; an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich dabei um einen Pkw der Marke Citroen mit TR-Kennzeichen für Trier gehandelt haben. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiiinspektion Bitburg 06561-96850 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell