Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung und Diebstahl in leerstehendem Gebäude - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am Sonntag, den 29.08.2021 gegen 14:30 Uhr betraten zwei unbekannte Personen, vermutlich eine weibliche und eine männliche Person, das Gebäude des verlassenen Anwesens "Forellenhof 1 in Metterich. Es wurden Scheiben eingeschlagen und es kam zu einem Diebstahl. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bitburg unter der Tel. 06561-9658-0 zu melden.

