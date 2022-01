Polizei Bonn

POL-BN: Verdacht der Trunkenheit am Steuer: Autofahrer musste nach Unfall Führerschein abgeben

Bonn- Bad Godesberg (ots)

Am Montag, 03.01.2022, verlor ein 31-jähriger Autofahrer um 23:05 Uhr beim Abbiegen von der Martin-Luther-Allee in die Hochkreuzallee die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen Baum. Bei dem Aufprall blieben der Fahrer sowie sein Beifahrer unverletzt. Eine 33-jährige Frau, die zum Unfallzeitpunkt auf der Rückbank des Pkw saß, wurde leicht verletzt. Sie begab sich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Da sich im Rahmen der Ermittlungen an der Unfallstelle durch Beamtinnen und Beamte der Wache Bad Godesberg deutlich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des 31-jährigen Fahrers ergeben hatten, wurde ihm im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge des Genusses alkoholischer Getränke sowie fahrlässiger Körperverletzung in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Außerdem musste er seinen Führerschein abgeben. Das im Frontbereich stark beschädigte Auto wurde mit einem Abschleppwagen abtransportiert. Seitens der Einsatzkräfte wurde der Sachschaden mit 50.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell