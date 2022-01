Polizei Bonn

POL-BN: Standbriefkasten in Bad Honnef brannte - Polizei bittet um Hinweise

In den späten Abendstunden des 03.01.2022, gegen 23:15 Uhr, stellte ein Passant eine Brandentwicklung aus dem Inneren eines auf der Bahnhofstraße in Bad Honnef aufgestellten Standbriefkasten fest und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Der Zeuge hatte bei dem Versuch, einen Brief in den Kasten einzuwerfen, die deutliche Hitzeentwicklung festgestellt. Die kurze Zeit später eintreffenden Einsatzkräfte der Bad Honnefer Feuerwehr brachten das Brandgeschehen schnell unter Kontrolle. Nach den ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass Unbekannte das Feuer in dem Briefkasten gelegt haben - die Briefsendungen verbrannten nahezu vollständig.

Das zuständige KK 11 übernimmt die weiteren Ermittlungen zu dem Fall. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

