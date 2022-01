Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Friesdorf: Kriminalpolizei ermittelt nach Straßenraub - 53-Jährige schwer verletzt

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat am Neujahrstag (01.01.2022) die Ermittlungen wegen eines Raubdeliktes in Friesdorf aufgenommen. Nach bisherigem Sachstand hatte ein bislang unbekannter Mann dort am frühen Morgen eine 53-jährige Frau niedergeschlagen und beraubt.

Zur Tatzeit gegen 04:30 Uhr ging die Geschädigte von der Ürziger Straße in Richtung Dromersheimer Straße, als der Tatverdächtige plötzlich vor ihr auftauchte und ihr unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben soll. Durch die Wucht des Schlages brach die Frau zusammen. Einige Zeit später wurde sie von einem Taxifahrer angesprochen und nach Hause gefahren. Nachdem die 53-Jährige am Mittag mit Knochenbrüchen und Gesichtsverletzungen in einem Krankenhaus vorstellig wurde, erhielt die Polizei Kenntnis von dem Geschehen. Neben den Verletzungen wurden der Geschädigten außerdem ein Bargeldbetrag und schwarze Overknee-Stiefel geraubt. Bei dem Angreifer soll es sich um einen größeren, kräftigen Mann gehandelt haben, der aktuell nicht näher beschrieben werden kann.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem ist das Geschehen zur Tatzeit in Friesdorf aufgefallen oder wer kann Angaben zum Tatverdächtigen machen? Die Ermittler bitten insbesondere um eine Kontaktaufnahme des bislang unbekannten Taxifahrers, der der 53-Jährigen vor Ort geholfen hat.

Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

