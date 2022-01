Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Ückesdorf: Polizei stoppt Alkohol- und Drogenfahrt eines 43-jährigen Autofahrers

Bonn (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Duisdorf zog am Neujahrstag (01.01.2022) einen 43-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand.

Der Mann war an dem Samstag gegen 22:10 Uhr aufgefallen, weil er auf der Straße Im Schmalzacker in Ückesdorf in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Kontrolle wenig später war für die Beamtinnen aus dem Fahrzeug deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Ein Atemalkoholvortest bei der Fahrzeugführer ergab einen Wert von rund 1,0 Promille. Zudem schlug ein Drogenschnelltest auf Kokain und Opiate an. Ein Arzt entnahm dem 43-Jährigen eine Blutprobe zur Beweissicherung. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, außerdem erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren.

