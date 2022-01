Polizei Bonn

POL-BN: Fahrradfahrer stürzte auf der Brühler Straße

62-Jähriger schwer verletzt

Bonn (ots)

Bei einem Alleinunfall zog sich am Montag, 03.01.2022, ein 62-jähriger Fahrradfahrer auf der Brühler Straße schwere Verletzungen zu. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand soll der Zweiradfahrer gegen den rechten Bordstein geraten sein. Anschließend stürzte er zu Boden. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Da sich im Rahmen der Ermittlungen an der Unfallstelle Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des 62-Jährigen ergeben hatten, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

