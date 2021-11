Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Fambach (ots)

Eine 40-jährige VW-Fahrerin befuhr Dienstagmittag die Ernst-Thälmann-Straße in Fambach. An der Kreuzung Wennebach missachtete die Dame die Vorfahrt eines Lkw-Fahrers. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Hierbei wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Volkswagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 40-Jährige gab während der Verkehrsunfallaufnahme an, dass sie keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Sie erhält nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell