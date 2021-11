Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkohol am Steuer

Benshausen-Viernau (ots)

Ein besorgter Autofahrer meldete Dienstagabend einen Pkw, welcher ständig auf die Gegenfahrbahn gelenkt wurde. In der Ortslage Benshausen touchierte der Wagen mehrfach den Bordstein und kollidierte im dortigen Kreisverkehr mit einem Verkehrsschild. Im weiteren Verlauf kam das Auto in einer Rechtskurve auf der Strecke nach Viernau von der Straße ab und fuhr in den Straßengraben. Die 75-jährige Fahrerin konnte den Wagen unverletzt verlassen. Der Grund für die vorangegangenen Fahrfehler war schnell gefunden, denn die Seniorin pustete einen Wert von 1,74 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Zudem musste der Wagen abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell