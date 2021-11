Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholfahrt

Bad Salzungen (ots)

Beamten der Bad Salzunder Dienststelle fiel am späten Dienstagabend ein Fahrzeug in der Leimbacher Straße auf, dessen Fahrer einen anderen PKW trotz Sperrlinie überholte. Kurze Zeit später konnte der 20-jährige Fahrer in der Straße "Untere Beete" gestoppt und kontrolliert werden. Eine deutliche Alkoholfahne wehte den Polizisten entgegen und ein Test bestätigte mit einem Wert von 1,1 Promille den Verdacht. Nach der Blutentnahme im Krankenhaus stellten die Beamten gleich noch den Führerschein sicher.

