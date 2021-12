Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Tisch aus Bankfiliale entwendet

Jockgrim (ots)

Am Freitag, 17.12.2021, um 23:55 Uhr, entwendeten zwei männliche Täter in Jockgrim in der Unteren Buchstraße aus dem Foyer einer Bankfiliale unter anderem einen Stehtisch und trugen diesen weg.

Hinweise oder Zeugen sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Wörth melden 07271-9221-0

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell