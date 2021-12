Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weingarten - Gartenmöbel in Brand geraten

Weingarten (ots)

Gestern Morgen gerieten mehrere Gartenmöbel auf der Terrasse eines Wohnhauses in der Schulstraße in Weingarten in Brand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, sodass es zu keinem Gebäudeschaden kam. Die Ursache ist nach jetzigem Ermittlungsstand auf eine defekte Weihnachtsbeleuchtung zurückzuführen.

