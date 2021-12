Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Großfischlingen - Erneute Stoppschildkontrolle

Bild-Infos

Download

Großfischlingen (ots)

Wie am vergangenen Sonntag (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/5103412) wurde am heutigen Tag (21.12.2021) wiederum eine Stoppschildkontrolle an der Kreuzung L507 / L542 bei Großfischlingen durchgeführt. Innerhalb einer Stunde mussten 10 Fahrzeugführer wegen Missachtung des Stoppschilds sanktioniert werden. An dieser Örtlichkeit ereigneten sich in zurückliegender Zeit schwerwiegende Verkehrsunfälle, weshalb die Polizei auf diese Örtlichkeit ein besonderes Augenmerk legt. Zusätzlich ist an dieser Stelle aufgrund der bestehenden Umleitung der Ortsdurchfahrt Edesheim derzeit erhöhtes Fahrzeugaufkommen zu verzeichnen. Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell