Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unbekannte versuchen in Wohnung einzubrechen

Hattingen (ots)

Unbekannte versuchten am Mittwoch in der Zeit von 17 Uhr bis 20:30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wülfingstraße in Hattingen einzubrechen. Der Bewohner der in der 3. Etage liegenden Wohnung bemerkte bei seiner Rückkehr Beschädigungen an seiner Haustür, die augenscheinlich durch Hebelversuche entstanden sind. Das Öffnen der Tür gelang den Tätern nicht. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell