Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Brake; Lemwerder: Brand eines PKW in Garage

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 02.05.2021, gegen 09:00 Uhr, werden Feuerwehr und Polizei aufgrund einer Rauchentwicklung von einer Garage ausgehend in die Lürssenstraße, Lemwerder, eingesetzt. Vor Ort kann nach Öffnen der Garage ein darin brandbetroffener PKW, Daimler-Benz, festgestellt werden. Der Brand kann durch die eingesetzten Feuerwehren aus Lemwerder, Bardenfleth und Altenesch schnell gelöscht werden. Am PKW und der Garage entsteht ein Schaden von ca. 10000,- Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell