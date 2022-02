Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Schwerverletzte bei Zusammenstoß

Reken (ots)

Schwere Verletzungen haben sechs Menschen bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Reken erlitten. Ein 20-Jähriger hatte gegen 14.45 Uhr den Heltweg aus Richtung B67 kommend befahren. Als der Rekener nach links in den Preinhok abbiegen wollte, stieß er mit dem Wagen eines 35-Jährigen zusammen. Der ebenfalls in Reken lebende Mann hatte den übergeordneten Preinhok in Richtung Gescher-Hochmoor befahren. Verletzungen zugezogen haben sich bei der Kollision neben den beiden Autofahrern auch der 23-jährige Rekener Beifahrer im Wagen des 20-Jährigen sowie eine 35-Jährige und zwei Kinder im Alter von fünf und drei Jahren im Auto des 35-Jährigen, sämtlich aus Reken. Alle kamen per Rettungswagen in Krankenhäuser. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell