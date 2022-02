Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Parkendes Auto angefahren

Stadtlohn (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro hat ein Unbekannter am Samstag in Stadtlohn an einem abgestellten Wagen verursacht. Zu dem Unfall beim Ausparken kam es gegen 09.45 Uhr vor einem Geschäft am Richterskamp. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Bei seinem Wagen soll es sich um ein graues Cabrio gehandelt haben. Am Steuer habe nach Zeugenangaben ein circa 35 bis 40 Jahre alter, dunkelblonder Mann mit grauer Jacke gesessen. Die Polizei bittet diesen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden: Tel. (02561) 9260.

