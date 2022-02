Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede-Büngern - Weggerutscht und gestürzt

Rhede (ots)

Leichte Verletzungen hat die Fahrerin eines Leichtkraftrads am Samstag in Rhede-Büngern erlitten. Die 16-Jährige hatte gegen 18.15 Uhr die Büngerner Alle in Richtung Rhede befahren. Dabei geriet sie in einer S-Kurve auf den Grünstreifen, stürzte und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Südlohnerin in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

