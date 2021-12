Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl von KfZ-Kennzeichen

Am Freitag, 17.12.2021, in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 23.00 Uhr, wurde das vordere Kennzeichen eines in der Feldstraße abgestellten Dacias entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel unter 04499-922200 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkoholika

Am 18.12.2021, um 09.07 Uhr, kam es auf der Friesenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Saterländer kam mit seinem PKW von der Straße ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum. Der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Während der Verkehrsunfallaufnahme durch Polizeibeamte des Polizeikommissariats Friesoythe wurde eine Alkoholbeeinflussung bei dem Verunfallten festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen sowie ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 4300 Euro.

Bösel - Trunkenheitsfahrt sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 19.12.2021, um 00.30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Friesoythe einen 42-jährigen Mann aus Friesoythe, welcher mit seinem PKW die Fliederstraße befuhr. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte eine Alkoholbeeinflussung bei dem Verkehrsteilnehmer festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Das Ergebnis betrug 1,16 Promille. Grundsätzlich hätte dieses Ergebnis die Sicherstellung/ Beschlagnahme des Führerscheines zur Folge gehabt, jedoch war der Friesoyther gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Letztlich wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen sowie die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell