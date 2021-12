Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek/Rechterfeld - Diebstahl von Kupferfallrohren

Zwischen Donnerstag, 16. Dezember 2021, 20:15 Uhr und Freitag, 17. Dezember 2021, 09:00 Uhr kam es in der Dorfstraße zu einem Diebstahl von Buntmetall. Bislang unbekannte Täter entwendeten mehrere Meter Fallrohr der dortigen Kirche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-950470) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl eines Motorrades

Zwischen Donnerstag, 16. Dezember 2021, 20:00 Uhr und Freitag, 17. Dezember 2021, 06:45 Uhr kam es Im Eichengrund zum Diebstahl eines Motorrades. Bislang unbekannte Täter entwendeten eine BMW R1250 Rt Tourer, die unter einem Carport stand. Das Motorrad verfügte über das Kennzeichen VEC-UY 63. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 17. Dezember 2021, kam es gegen 10:00 Uhr auf der Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer aus Emstek und seine 72-jährige Beifahrerin befuhren die Kirchstraße in Richtung Loher Straße und mussten an einer Engstelle halten. Dies erkannte eine nachfolgende 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohne zu spät und fuhr auf den vor ihr haltenden Wagen auf. Die 72-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

