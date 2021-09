Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallverursacherin gesucht

Dahn (ots)

Am Mittwoch, gegen 12 Uhr, bog die Fahrerin eines schwarzen Mercedes von der Gartenstraße nach rechts in die Schulstraße ein, ohne die Vorfahrt einer von links kommenden Rollerfahrerin zu beachten. Die 16-jährige Rollerfahrerin musste zur Vermeidung eines Zusammenstoßes stark bremsen und verlor hierdurch die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie stürzte auf die Fahrbahn und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, am Roller entstand Sachschaden. Die Unfallverursacherin stieg kurz aus und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der Rollerfahrerin, setzte aber anschließend ihre Fahrt fort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Frau soll ca. 40 Jahre alt sein und kurze, blonde Haare haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Dahn unter Tel. 06391-9160 oder per Email pidahn@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell