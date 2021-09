Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Möglicher Unfallschaden, Polizei sucht nach einem weißen, mittelgroßen Auto

Zweibrücken (ots)

Zeit: 16.09.2021, 17:00 Uhr - 17:15 Uhr

Ort: Zweibrücken, Rosengartenstraße

SV:

Ein 11-Jähriger befuhr die Rosengartenstraße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe des Exerzierplatzes kam er von der Fahrbahn nach links ab und streife ein geparktes Fahrzeug. Anschließend fuhr er weiter und informierte seinen Betreuer über den möglichen Unfall. Gemeinsam fuhren beide im Anschluss die Örtlichkeit an, konnten aber den Pkw nicht mehr auffinden. Ob tatsächlich ein Schaden an dem geparkten weißen, mittelgroßen Pkw entstanden ist, ist momentan unklar.

