Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Transporter erbeutet

Ahaus (ots)

Einen Firmentransporter erbeutet hat am Wochenende mutmaßlich ein 19 Jahre alter Wohnungsloser in Ahaus. Um an den Fahrzeugschlüssel zu gelangen, drang der Mann gewaltsam in einen Betrieb an der Von-Braun-Straße ein. Zwischenzeitlich wurde das Fahrzeug in der Grafschaft Bentheim gefunden. Der Fahrer hatte sich festgefahren und den Transporter zurückgelassen. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit der Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell