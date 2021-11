Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall beim Ausparken (03.11.2021)

Hüfingen (ots)

Einen Unfall mit insgesamt rund 11.000 Euro Blechschaden verursacht hat eine Autofahrerin am Mittwoch gegen 9 Uhr auf der Hauptstraße. Eine 52-jährige Opel-Fahrerin übersah beim Anfahren vom Straßenrand eine 55-Jährige in einem Ford Fiesta, die in gleicher Richtung vorbeifuhr. Beim Zusammenstoß gab es keine Verletzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell