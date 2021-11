Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schlatt unter Krähen, Lkr. Konstanz) Mehrere Farbschmierereien in Schlatt - Polizei bittet um Hinweise (30. - 31.10.2021)

Singen - Schlatt unter Krähen, Lkr. Konstanz (ots)

Am vergangenen Wochenende, im Zeitraum von Samstag, 30.10., bis Sonntag, 31.10., ist es im Bereich des Rathauses Schlatt zu mehreren Farbschmierereien gekommen. Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag beschmierten unbekannte Täter mehrere Stromkästen im Umkreis des Rathauses sowie eine Mauer eines Privatgrundstückes im Poppeleweg und einen Briefkasten am Rathaus mit grüner Farbe. Die Polizei Steißlingen (07738 97014) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu den Farbschmierern.

