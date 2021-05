Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen

Rhein-Neckar-Kreis - Verletzte Person löst Großeinsatz der Polizei und Rettungsdienste aus - PM Nr. 2

Leimen / RNK (ots)

Nach Streitigkeiten zwischen einer 49-Jährigen und einem 34-Jährigem in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Leimen wurde kurz nach 17 Uhr die 49-Jährige mit einer schweren Schnittverletzung in eine umliegende Klinik eingeliefert. Es besteht Lebensgefahr. Die Umstände sind bislang unklar. Der 34-Jährige wird derzeit befragt. Das Dezernat Kapitalverbrechen des Polizeipräsidiums Mannheim hat mit Unterstützung der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 an die Kriminalpolizei Heidelberg oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell