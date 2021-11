Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auffahrunfall an Ampel

Tuttlingen (ots)

Rund 4.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 15 Uhr ereignet hat. Ein 53-Jähriger war auf der Christian-Schwerer-Straße in Richtung Möhringen unterwegs und bremste seinen Peugeot im Bereich der Einmündung zur Donaueschinger Straße aufgrund einer roten Ampel ab. Ein 47-jähriger, der mit seinem Lkw hinter dem Mann unterwegs war, fuhr von hinten auf den Peugeot auf. Der Sachschaden an dem Auto beträgt rund 3.500 Euro, an dem Lkw circa 500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

