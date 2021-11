Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Radfahrer missachtet Rotlicht und wird von Auto erfasst (02.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Leichtverletzter ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstag gegen 15 Uhr auf der Sturmbühlstraße. Ein 24-jähriger Radfahrer überquerte Höhe der Gellertstraße die Fahrbahn, obwohl eine Ampel für ihn "Rot" zeigte. Dabei erfasste ihn ein 56-jähriger Autofahrer, der mit einem Ford in stadtauswärtiger Richtung fuhr. Durch den Zusammenprall stürzte der Radfahrer und erlitt leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. An seinem Pedelec entstand geringer Sachschaden.

